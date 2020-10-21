Американская фигуристка Брэди Теннелл рассказала, как решилась сменить тренера, а также о намерении исполнить тройной аксель.

По словам Теннелл, она делала одно и то же и не получала нового результата. Фигуристка отметила, она чувствовала, что постепенно теряет себя, так как вкладывала все, что у нее было, но ничего не происходило.

Теннелл добавила, что за неделю пребывания у Закрайчека она влюбилась в тренировочную атмосферу, ей очень понравилось с ним работать.

«Я подумала: «Эй, если Том смог обучить Мираи Нагасу тройному акселю, то он знает, как научить прыжку взрослую женщину», – сказала Теннелл, слова которой приводит NBC.

Напомним, в августе Брэди Теннелл перешла от тренеров Дениз Майерс и Джереми Аллена к Тому Закрайчеку.

По словам нового тренера, первая соревновательная попытка тройного акселя в исполнении Теннелл пройдет на одном из онлайн-турниров этой осенью.