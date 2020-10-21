Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от хабаровского «Амура» со счетом 1:7.

По словам Квартальнова, казанцы очень слабо сыграли во всех линиях. Он отметил, у «Ак Барса» было много моментов, но бывают такие игры. Специалист добавил, тренерский штаб призывал хоккеистов стоять на линии броска, блокировать выстрелы соперника, так как это было крайне важно сделать, но не получилось.

«Увы, никто сегодня не завел команду. При 1:7 можно говорить все, что угодно. Вы пишете, что тренер контроль потерял, то проблемы с иностранцами. Надо забивать, мы много времени провели в атаке», — сказал Квартальнов, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.