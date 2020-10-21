Российской фигуристке Виктории Синициной присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Как сообщается на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации, данное распоряжение 19 октября подписал министр спорта Олег Матыцин.

Напомним, в прошлом сезона Синицина, которая выступает в паре с Никитой Кацалаповым, одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. По итогам турнира российский дуэт оказался лучше французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые являются четырехкратными чемпионами мира. Кроме того, на счету Синициной и Кацалапова две победы на этапах Гран-при.

Также в прошедшем сезоне Синицина и Кацалапов завоевали серебряные медали на чемпионате мира в японской Сайтаме и стали вторыми в Финале Гран-при.