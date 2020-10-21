Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест казанского «Рубина» на работу главного арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанского клуба. «Протест отклонен. Будем ждать мотивировочную часть», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, такое решение принято в связи с тем, что на заседании не было установлено нарушений правил игры. Он отметил, было установлено, что в той ситуации арбитр допустил методическую ошибку, которая не привела к нарушению правил, потому что игра не возобновлялась.

«Поэтому арбитр имел право обратиться к VAR и увидеть на мониторе руку футболиста «Рубина» в своей штрафной площадке», — добавил Григорьянц.