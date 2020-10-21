Российская фигуристка Алена Косторная ответила подписчику, который удивился тому, что девушка тренируется вместе с фигуристами младшей группы в академии Плющенко.

«А как же список нон-грата? Столько маленьких детей катается, ужас», – написал подписчик.

«Это лед младшей группы. На своей тренировке я тренируюсь, а не фотографируюсь», – заявила Косторная.

Ранее Косторная говорила, что на занятиях у ее бывшего тренера Этери Тутберидзе на льду во время тренировок взрослых были и юные спортсменки, и это ей мешало.

Ранее стало известно, что Алена Косторная решила кардинально сменить имидж.

17-летняя спортсменка опубликовала новый фото в своем Instagram, на которых видно, что девушка осветлила волосы.