В рамках группового этапа Кубка России «Сочи одержал победу над «Оренбургом».

В серии пенальти точнее оказались футболисты сочинцев (4:2), а основное время игры завершилась со счетом 1:1.

Открыл счет на 18-й минуте полузащитник оренбуржцев Артем Юсупов, «Сочи» сравнял счет на 30-й минуте благодаря голу Марко Дуганджича с пенальти.

Отметим, на 69-й минуте «Сочи» остался вдесятером после удаления Ивана Новосельцева.

В серии пенальти у «Сочи» точны были Антон Заболотный, Иван Миладинович, Артур Юсупов и Тимофей Маргасов. У «Оренбурга» забили Алексей Миронов и Андрей Козлов, а Артем Юсупов и Николай Прудников не смогли забить.

Команда Владимира Федотова набрала пять очков и с первого места вышла в плей-офф Кубка России. «Оренбург» стал вторым с четырьмя баллами. Третье место заняла пермская «Звезда», не набравшая ни одного очка.