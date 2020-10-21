Академия Евгения Плющенко опубликовала в своем Instagram видео с фрагментом произвольной программы российской фигуристки Алены Косторной.

«Рабочие моменты. Алена Косторная под руководством Сергея Розанова отрабатывает программу, готовится к соревнованиям», – гласит описание под видео.

Отметим, новую произвольную программу Алены Косторной поставили под три музыкальных фрагмента: композиции польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь» и «Ромео и Джульетта». Хореограф – Ше-Линн Бурн.

Ранее стало известно, что Алена Косторная решила кардинально сменить имидж.

17-летняя спортсменка опубликовала новый фото в своем Instagram, на которых видно, что девушка осветлила волосы.