Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев выбыл на три недели из-за повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, Соболев получил травму мениска на тренировке.

Кроме того, в матче группового этапа Кубка России против «Енисея» травмировался аргентинский форвард Эсекьель Понсе, у которого есть подозрение на мышечную травму. При этом к тренировкам в общей группе приступили защитники Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

Напомним, «Спартак» проиграл «Енисею», но поражение не помешало команде Доменико Тедеско пробиться в 1/8 финала Кубка России, так как красно-белые все равно стали победителями группы 2.

Следующий матч команда красно-белые проведут 24 октября, когда сыграет с «Краснодаром» в матче 12-го тура российской премьер-лиги.