Приближается бой, что уже навел шумиху среди фанатов смешанных единоборств. Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи стал одним из наиболее обсуждаемых за последнюю неделю. Президент UFC Дана Уайт уже отметил, что турнир UFC 254 начнется с самого красочного боя. Это один из крупных ивентов в истории компании, об этом говорят все предпосылки.

В интервью TMZ Sports президент не скрывает своего предвкушения. Пока что в истории поединков особенно выделился бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором, что прошел в рамках турнира UFC 229. Наиболее прибыльную встречу мало кто сможет переплюнуть. Несмотря на положительные ожидания от грядущего боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, Уайт не уверен, что он сможет побить уже установленный рекорд. Болельщики уже рассчитывают на красочное событие и готовятся наблюдать онлайн. Узнать исход боя вы сможете через сайт MMA, где каждый день добавляются свежие новости о смешанных единоборствах.

Минусы были найдены в самой трансляции. Бой будет проходить в неудобное время для просмотра в США и Канаде. Именно там чаще всего скупают билеты на платную трансляцию. Надежда держится на том, что была поднята большая шумиха вокруг этой встречи, возможно люди все же захотят посмотреть все в онлайн-режиме.

Бой начнется в 23:00 по московскому времени, двадцать четвертого октября. Титульный боец с прозвищем «Дагестанский орел» мало кому незнаком. Хабиб Нурмагомедов работает в легком весе до 70,3 килограмм. В 2018 году он успешно победил знаменитого Конора Макгрегора, а сентябрь 2019 был ознаменован победой над Дастином Порье. Это будет третья защита титула «Дагестанского орла». В этот раз его противником станет боец с прозвищем «Хайлайт». Американцу только недавно перевалило за тридцать лет, Джастин Гэтжи уже успешно поборол Тони Фергюсона и настроен на победу в грядущем поединке.