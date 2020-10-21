Михеев признался, что им интересовался «Авангард»

Российский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Илья Михеев рассказал, что в его услугах был заинтересован омский «Авангард».

«Да, на меня выходили из «Авангарда». Спасибо, что ко мне проявляют интерес. Но мой приоритет — выступать в НХЛ. И в этот момент со мной даже нет смысла разговаривать о возвращении в КХЛ», — сказал Михеев, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее стало известно, что Илья Михеев продлил контракт с «Торонто». Соглашение рассчитано на два сезона. В первый год Михеев получит $1,1 млн, во второй сезон — $1,645 млн.