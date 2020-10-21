В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыгрывает мадридский «Реал» со счетом 3:0.

В составе украинского клуба по мячу забили Тете с передачи Виктора Корниенко на 29-й минуте и Манор Соломон с передачи Тете на 42-й минуте, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Реала» Рафаэль Варан на 33-й минуте встречи.

Отметим, в группе F также встречаются миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия», их матч состоится сегодня, 21 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Также в данный момент проходит матч «Локомотива» и «Зальцбурга», к началу второго тайма счет 2:1 в пользу клуба из Австрии. У железнодорожников отличился Эдер, у австрийцев — Собослаи и Юнузович.