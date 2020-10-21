Тренерский штаб итальянской «Аталанты» назвал состав команды на матч первого тура против датского «Мидтьюлланда»

В основном составе сыграют Марко Спортьелло, Берат Джимшити, Кристиан Ромеро, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес, Дуван Сапата и Луис Муриэль.

Запасные: Франческо Росси, Хосе Луис Паломино, Сам Ламмерс, Хоан Мохика, Фабио Депаоли, Маттео Пессина, Маттео Руджери, Алексей Миранчук, Йосип Иличич, Марио Пашалич.

Отметим, матч между «Мидтьюландом» и «Аталантой» пройдет на стадионе «МСХ Арена» в датском Хернинге и начнется в 22:00 по московскому времени. Главный судья встречи — португалец Соареш Диаш.

Ранее Миранчук уже попадал в заявку «Аталанты» на матч, но так и не дебютировал за команду.