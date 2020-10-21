В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» дома одержала победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:1.

В составе сибиряков по шайбе забросили Олег Ли с передач Александра Шарова и Егора Миловзорова на 33-й минуте, Юусо Пуустинен с передач Юрки Йокипакки и Микаэля Руохамаа на 50-й минуте и Егор Миловзоров в пустые ворота с передач Йокипакки.

Единственный гол у «Трактора» забил Лоуренс Пилут с передач Романа Манухова и Якоба Берглунда на 23-й минуте встречи.

После 18 матчей команда Николая Заварухина идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея 15 очков. Подопечные Анвара Гатиятулина занимают восьмую позицию на Востоке с 22 баллами.