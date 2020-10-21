Петербургский СКА сегодня, 22 октября, сыграет с московским «Спартаком» дома в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоится в Ледовом дворце, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне команды встречались 17 сентября в Москве, тогда армейцы победили со счетом 2:0, дубль оформил Владимир Ткачев.

В данный момент команда Валерия Брагина идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 25 очков после 19 матчей. Подопечные Олега Знарка занимают девятое место на Западе с 19 баллами после 17 встреч.

В предыдущем туре регулярного чемпионата СКА одержал победу над «Витязем» со счетом 5:1, а «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 0:1.