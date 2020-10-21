В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2.

В составе железнодорожников по мячу забили Антонио Эдер, который отличился на 19-й минуте с передачи Рифата Жемалетдинова, и Виталий Лисакович, который забил с передачи Дмитрия Живоглядова на 75-й минуте встречи.

У австрийцев голами отметились Доминик Собослаи с передачи Златко Юнузовича на 45-й минуте и сам Юнузович с передачи Патсона Дака на 50-й минуте.

Отметим, в 22:00 состоится матч соперников команд по группе — мюнхенской «Баварии» и мадридского «Атлетико».

Следующий матч в Лиге чемпионов команда Марко Николича проведет 27 октября против «Баварии».