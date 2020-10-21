В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.

В составе украинского клуба по мячу забили Тете с передачи Виктора Корниенко на 29-й минуте и Манор Соломон с передачи Тете на 42-й минуте, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Реала» Рафаэль Варан на 33-й минуте встречи.

У испанцев голами отметились Лука Модрич с передачи Марсело на 54-й минуте и Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

Отметим, еще один гол «Реала», который на 92-й минуте забил Федерико Вальверде, был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

Следующий матч в Лиге чемпионов команда Луиша Кастру проведет 27 октября против миланского «Интера», подопечные Зинедина Зидана в этот же день сыграют с менхенгладбахской «Боруссией»