Все матчи российской премьер-лиги в Москве будут проходить без зрителей, начиная с 13-го тура.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Отмечается, что игры 12-го тура в столице, вероятно, пройдут со зрителями: «Динамо» примет «Сочи», «Локомотив» – «Ротор», ЦСКА – «Арсенал».

В 13-м туре чемпионата России в Москве запланирован один матч: «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».

Ранее стало известно, что в Московской области начиная с 21 октября будет запрещено проводить спортивные мероприятия со зрителями в связи с ужесточением мер по борьбе с распространением коронавируса. Футбольному клубу «Химки» придется проводить домашние матчи РПЛ без зрителей, в частности, пострадает игра с петербургским «Зенитом», назначенная на 1 ноября.