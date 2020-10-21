Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о ничьей с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

По словам Николича, он не доволен на 100 процентов, так как «Локомотив» хотел забрать три очка. Серб отметил, в начале игры 30-35 минут был контроль и дисциплина, футболисты хорошо играли с мячом и забили, но потом пропустили в сложном моменте, что изменило игру.

Николич добавил, что момент с голом Собослаи был тяжелым, так как не было дисциплины у обороны.

«Удар был сумасшедшим, гол получился хорошим. Я знаю этого игрока, он один из самых талантливых во всей Европе сейчас. Если бы мы не пропустили этот гол, во втором тайме нам бы не было так трудно. Двигаемся дальше, хотели три очка, набрали одно. Сейчас думаем об игре с «Ротором», — сказал Николич, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2.