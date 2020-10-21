Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет проходить в легком весе.

По словам Уайта, лимит будет 70 килограмм. Он отметил, что не собирается делать бой на миллионы долларов и допускать, чтобы он был в промежуточном весе, который ничего не значит. Уайт добавил, что в 77 кг этот бой никому не нужен.

«Ни Макгрегор, ни Порье не входят в число топ-бойцов полусреднего дивизиона. В случае победы любого, это никак не скажется на легком дивизионе, если они будут драться в полусреднем. В этом нет никакого смысла», — сказал Уайт, слова которого приводит ММА Junkie.

Ранее тренер Конора Макгрегора Джон Кавана сказал, что поединок с Порье пройдет в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

Ожидается, что поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье пройдет 23 января на турнире UFC 257, однако официально дата пока не утверждена.