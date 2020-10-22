В матче второго круга турнира АТР в бельгийском Антверпене российский теннисист Карен Хачанов сыграет против бельгийца Зизу Бергса.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени и будет проходить на Центральном корте «Лотто Арены».

В первом круге Бергс, который занимает в мировом рейтинге 528-е место, в двух сетах победил испанца Альберта Рамоса (45) со счетом 7:5, 7:5. Хачанов начинает турнир со второго круга.

Победитель противостояния сыграет в третьем круге против представителя Великобритании Дэниела Эванса, который ранее одержал победу над Франсисом Тиафо — 7:6 (7:3), 6:2.

Напомним, ранее Хачанов выступил на турнире АТР в Петербурге, где дошел до четвертьфинала, уступив канадцу Милошу Раоничу в двух сетах — 1:6, 6:7 (1:7).