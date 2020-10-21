Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил не будет включен в заявку канониров на новый сезон английской премьер-лиги.

Об этом сообщает Goal. Отмечается, что вместе с Озилом не попадет в заявку греческий защитник Сократис Папастатопулос. Оба были проинформированы о том, что не попадут в список.

Ранее стало известно, что оба игрока не попали в заявку «Арсенала» на групповой этап Лиги Европы.

Список из 25 человек, которые попадут в заявку на АПЛ, должен быть представлен клубами до 21 октября.

Отметим, невключение в список Озила значит, что он сможет снова сыграть за «Арсенал» в АПЛ не ранее февраля.

Напомним, Месут Озил — самый высокооплачиваемый игрок клуба. Немецкий футболист зарабатывает 350 000 фунтов стерлингов (около 453 000 долларов) в неделю.