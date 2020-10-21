Петров перешел к Плющенко, «Шахтер» одолел «Реал», все матчи РПЛ в Москве будут проходить без болельщиков. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юрал стал новым главным тренером «СКА-Хабаровска». Как сообщает пресс-служба ФНЛ, соглашение с 51-летним тренером подписано до конца сезона.

Александр Петров перешел к Плющенко из группы Мишина

Российский фигурист Александр Петров перешёл в Академию Евгения Плющенко.

«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2.

«Шахтер» обыгрывал «Реал» 3:0, но чуть не упустил победу в конце игры

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.

Все матчи РПЛ в Москве с 13-го тура будут проводиться без зрителей

Все матчи российской премьер-лиги в Москве будут проходить без зрителей, начиная с 13-го тура.

Уайт: Бой Конора и Порье пройдет в легком весе, а не полусреднем

Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет проходить в легком весе.

«Арсенал» не включил Озила в заявку на АПЛ

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил не будет включен в заявку канониров на новый сезон английской премьер-лиги.