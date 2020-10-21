Глава UFC рассказал, что будет, если Сен-Пьер победит Хабиба

Президент UFC Дана Уайт оценил возможность организации поединка между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером.

По словам Уайта, просто потому, что этого боя хочет Хабиб, еще не означает, что он состоится.

Он отметил, для того, чтобы он состоялся, должно сойти слишком много вещей.

«Главный вопрос, сможет ли такой парень, как Сен-Пьер, который так долго не дрался, учитывая его возраст, сделать легкий вес? На самом деле, если Жорж сделает вес и победит Хабиба, то он станет единственным парнем, который станет чемпионом UFC в трех дивизионах», – сказал Уайт, слова которого приводит TMZ Sports.