Бывший киберспортсмен и аналитик Иоаннис Fogged Лукас поделился своими мыслями о возможных правильных обновлениях в Dota 2. Лукас считает, что пользователям надо добавить возможность присуждать поражение тиммейту, даже в случае победы.

Иногда я жалею, что в Dota 2 нет возможности присудить поражение тиммейту даже в случае победы. Меня разочаровывают матчи, в которых я помогаю победить бесполезным тиммейтам, активно руинящим игру. В итоге они пожинают плоды командного успеха.

Мысль аналитика поддержали многие пользователи и привели свои личные примеры из рейтинговых матчей, когда их тиммейт нарочно проигрывал игру, но в итоге их команда побеждала.

16 ноября Valve выпустила большой блог на тему изменений, которые коснутся Dota 2. Обычно, в это время заканчивается The International и многие команды уходят в отпуска, а Valve, в свою очередь выпускает глобальное обновление для дисциплины и добавляет нового персонажа в игру уже в ноябре.