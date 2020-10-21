Тренер команды forZe Сергей lmbt Бежанов высказался на счёт отношения к себе со стороны зрителей после матча между forZe и Natus Vincere в рамках онлайн турнира IEM New York 2020 для СНГ региона. Бежанов заметил, что когда он работал с европейским коллективом mousesports, в его сторону критики и хейта не было.

Я попал в СНГ команду недавно , неужели все действительно так плохо с коммунити? В футболе фаны своего клуба если оппонент отыграл очень хорошо всегда могут похлопать. Вспоминаю матч в 1/2 против MIBR в Бразилии мы выиграли 2-0 и получили аплодисменты. Люди научитесь быть людьми.

Lmbt также заметил, что за всю его тренерскую карьеру он никогда не сталкивался с таким большим количеством негативных комментариев в свою сторону, а сообщество относилось более уважительно.

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.