23-летний российский игрок состава Natus Vincere по CS:GO Егор flamie Васильев высказался о текущем уровне СНГ-региона. Васильев считает, что Team Spirit, Virtus.pro и forZe являются равными командами по уровню игры, однако «Драконов» выделил отдельно.

Я бы сказал, что ближе всего к топ-1 в СНГ-регионе являются Team Spirit, Virtus.pro и forZe. Это три команды, которые практически равны по уровню, но Spirit недавно играла против тир-1 составов и кого-то из них победила. Ее матчи всегда очень напряженные, так что я бы назвал этот коллектив основным претендентом на топ-1 в регионе.

Flamie также поразмышлял о текущей форме Natus Vincere и состоянии здоровья Ильи Pefrecto Залутского. Киберспортсмен указал на то, что «Рождённые Побеждать» долго набирают обороты и уверенность в матчах и только к поздним стадиям турнира входят в должную форму. Также Васильев обратил внимание на нестабильное состояние здоровья Perfecto.

21 октября Natus Vincere обыграли ESPADA и вышли в плей-офф стадию турнира IEM New York 2020.