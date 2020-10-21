Нелегальная букмекерская контора TimeofBet провела онлайн турнир с названием Time of Bet Dota 2 и не выплатила участникам чемпионата призовые. Информация об этом появилась на сайте «Рейтинг Букмекеров».

На самом турнире должно было быть разыграно $10 тыс. Финал события прошёл 11 августа, а победителем стал коллектив NOVA eSports. Тему о невыплате призовых поднял СЕО клуба Михаил safeone Понежин и заявил, что организаторы попросили платёжные реквизиты, однако сразу после перестали отвечать на сообщения.

На Time of Bet Dota 2 NOVA eSports должны были получить $6 тыс, Caspium Clan — $2,5 тыс, а Team WP — $1 тыс.

19 октября с похожей проблемой другой стороны столкнулась сама букмекерская контора. Глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей