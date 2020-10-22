В Dota 2 все киберспортсмены и игроки хай-ранга стремятся набрать как можно больше очков MMR для того, чтобы показать всем оппонентам, что они являются самыми сильными игроками региона, однако разница между 8000 MMR и 11 000 MMR не так сильно ощущается, как разница между 2000 MMR и 5000 MMR. В данной статье разберёмся на нескольких примерах, почему же MMR в Dota 2 не так важен.

Чемпион The International 2014 по Dota 2 Питер ppd Дагер высказался о теме MMR в своём твиттере достаточно лаконично и в то же время максимально точно.

MMR — это просто цифры.

Как правильно заметил 28-летний киберспортсмен, в данный момент количество рейтинга игрока не доказывает его состоятельность в профессиональном киберспорте. Среди двукратных чемпионов мира OG есть несколько игроков, занимающих только топ-100 рейтинга, однако это не мешает им достигать невероятных командных высот.

В данной фразе ключевая мысль «командное взаимодействие». Давайте углубимся в базовое описание дисциплины. Dota 2 — командная MOBA 5 на 5, где главной целью стоит уничтожение вражеской базы. В игре присутствуют мидер, керри, хардлейнер и саппорты.

По сути получается, что у каждой роли 20% от общего импакта в игру. Кто-то вкладывает большую часть в начале игры, а кто-то в лейте. Представим, что саппорт, который отлично отыгрывает на своей роли, много раз сталкивается с нестабильным керри или мидером. В сухом остатке, этот саппорт вряд ли поднимет высокое количество MMR, так как «одеяло» импакта в поздней стадии игры перетягивают на себя именно эти керри и мидер.

Так что это получается, надо всем подряд играть на этих двух ролях. Отнюдь. Если бы не было саппортов, то керри и мидер могли бы испытывать большие проблемы на старте игры, плюс очень важным фактором являются варды, стаки и помогающие артефакты.

Мидер Quincy Crew Квин Quinn Каллахан 20 октября преодалел отметку в 11 тыс MMR в Dota 2 и опубликовал скриншот в своём твиттере. Киберспортсмена поздравили множество игроков.

MMR действительно важен, ведь благодаря высокому рангу вы будете играть против серьёзных соперников, но не стоит сильно зацикливаться на нём. Ведь MMR — это просто цифры.