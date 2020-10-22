Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный мяч за клуб.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Аталанта» играла на выезде против датского «Мидтьюлланда». Матч в Хернинге завершился со счетом 4:0 в пользу итальянской команды.

Авторами голов в первом тайме стали Дуван Сапата, Луис Муриель и Алехандро Гомес. Алексей Миранчук начинал матч на скамейке запасных и вышел на поле уже на 80-й минуте, а на 88-й забил мяч. Этот матч стал дебютным для россиянина в составе «Аталанты», поскольку всю игру против «Наполи» в Серии А Миранчук просидел на скамейке запасных.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанте» предстоит дома сразиться с «Аяксом».