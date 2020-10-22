Московский ЦСКА сегодня, 22 октября, проведет стартовую встречу группового этапа Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга».

Игра пройдет в Вольфсберге на стадионе «Хипо-Арена», начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Обслуживать эту встречу в первом туре группового этапа Лиги Европы будет бригада арбитров из Германии. Главным судьей назначен Саша Штегеманн, помогать ему будут Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль, резервный арбитр — Сёрен Шторкс.

Встречу из-за травмы пропустит исландский нападающий Агнор Сигурдссон. Не выйдут на матчи и фланговые игроки армейского клуба — Марио Фернандес и Георгий Щенников. Футболисты не полетели в Австрию вместе с командой Виктора Гончаренко.