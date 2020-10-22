Книга о российской фигуристке Александре Трусовой поступит в продажу уже в ноябре 2020 года.

На сайте Book24 появилась аннотация книги и изображение обложки. Название биографии — «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию». Автором книги стала Елена Зотова.

В аннотации книги сказано, что историю про путь в фигурном катании расскажут сама фигуристка, ее родители, а также ее тренеры. В биографии будет описаны детство Александры, ее первые занятия в Рязани, переезд в Москву и тренировки у Этери Тутберидзе, а также про быт фигурного катания: выбор программ, костюмов, поездки на соревнования.

«Перед вами первая официальная биография феноменальной российской спортсменки, а точнее хрупкой шестнадцатилетней девочки, перевернувшей мир современного фигурного катания», — гласит аннотация.

Книга издательства БОМБОРА выйдет в свет 25 ноября.