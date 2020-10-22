Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о поражении от бельгийского «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА.

«Я всегда ненавидел и ненавижу проигрывать», — написал Азмун в своем «Инстаграме» выложив фото с матча. По мнению нападающего, в этой игре поработали все зенитовцы, но им не повезло.

«Надеюсь, мы наверстаем упущенное в будущих матчах», — заключил форвард.

Напомним, «Зенит» дома уступил «Брюгге» со счётом 1:2. В составе «Зенита» гол забил Деян Ловрен (записан автогол на вратаря Итана Хорвата), за «Брюгге» забили Эммануэль Деннис и Шарль де Кетеларе.

В следующем туре «Зениту» предстоит на выезде сыграть с дортмундской «Боруссией«, которая в первом туре обыграла «Лацио».