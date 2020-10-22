Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о дебютном мяче Алексея Миранчука и победе над «Мидтьюлландом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Слова Гасперини цитирует портал Football Italia. Как считает тренер, «Аталанта» начала прессинговать соперника с первых минут, потому что была настроена забрать три очка в этой матче. В то же время соперник всегда хорошо реагировал на неудачи

«Миранчук забил прекрасный гол. Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче», — отметил тренер, подчеркнув, что команда хорошо отработала и в обороне.

Напомним, Алексей Миранчук вышел на поле на 80-й минуте матча «Мидтьюлланд» — «Аталанта», а уже на 88-й минуте забил дебютный мяч за клуб.