В УЕФА выбрали претендентов на звание лучшего гола недели в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В списке номинантов на звание автора лучшего гола недели оказался защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, который отличился в матче с французским «Ренном» на выезде. Эпизод произошел на 59-й минуте матча.

Также в список претендентов попали полузащитник «Реала» Лука Модрич за мяч в ворота «Шахтера», игрок «Баварии» Корентен Толиссо, который забил мадридскому «Атлетико», а также одноклубник россиянина Алексея Миранчука, нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес — он забил датскому «Мидтьюлланду».

Все голы можно посмотреть в официальном «Инстаграме» Лиги чемпионов УЕФА, проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.