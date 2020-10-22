Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его оппонент, американский боец Джастин Гэтжи пожали друг другу руки после дуэли взглядов перед турниром UFC 254.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи станет главным событием вечера на этом ивенте.

Также Джастин Гэтжи отказался от фотографий с поясом временного чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в бою с соотечественником Тони Фергюсоном в мае 2020 года. Этот бой позволил Гэтжи претендовать на поединок с Хабибом.

Напомним, турнир UFC 254 состоится в Абу-Даби, ОАЭ, на бойцовском острове Яс в субботу, 24 октября.

До битвы с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов дважды защитил чемпионский пояс UFC, победив Дастина Порье и Конора Макгрегора.