Главный тренер «Зальцбурга»: Мы были лучше «Локомотива» и заслуживали победы

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Джесси Марш поделился мнением о результате матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

«Обидный результат. Считаю, мы были лучше и заслуживали победы, хотя и не показали свой лучший футбол. И всё же мы играли хорошо, создавали моменты и при счёте 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно», — сказал Марш, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2. В параллельном матче группы А «Бавария» принимала «Атлетико» и разгромила испанский клуб со счетом 4:0.