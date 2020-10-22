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  • 11:01,  22 октября 2020
Футбол
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Главный тренер «Зальцбурга»: Мы были лучше «Локомотива» и заслуживали победы

Главный тренер &#171;Зальцбурга&#187;: Мы были лучше &#171;Локомотива&#187; и заслуживали победы
Джесси Марш. Фото: "Ред Булл Зальцбург".

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Джесси Марш поделился мнением о результате матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

«Обидный результат. Считаю, мы были лучше и заслуживали победы, хотя и не показали свой лучший футбол. И всё же мы играли хорошо, создавали моменты и при счёте 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно», — сказал Марш, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2.

В параллельном матче группы А «Бавария» принимала «Атлетико» и разгромила испанский клуб со счетом 4:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов команда Марко Николича проведет 27 октября против «Баварии».

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