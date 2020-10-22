«Интер» спасся в матче с «Боруссией» благодаря дублю Лукаку

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» дома сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:2.
В составе итальянского клуба дубль оформил Ромелу Лукаку, который отличился на на 49-й и 90-й минуте — в эпизоде со вторым голом ему ассистировал Алессандро Бастони.
У немецкой команды по мячу забили Рами Бенсебаини с пенальти на 63-й минуте и Йонас Хофманн с передачи Флориана Нойхауса на 84-й минуте встречи.
Отметим, в параллельном матче группы В донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.
Следующий матч в Лиге чемпионов команда Луиша Кастру проведет 27 октября против миланского «Интера», подопечные Зинедина Зидана в этот же день сыграют с менхенгладбахской «Боруссией»
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