Конор прифотошопил себя на фото Хабиба и Гэтжи с дуэли взглядов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пошутил по поводу дуэли взглядов между американцем Джастином Гэтжи и россиянином Хабибом Нурмагомедовым перед турниром UFC 254.

Ирландец при помощи фотошопа добавил себя на гидроцикле на совместное фото Хабиба и Гэтжи.

Макгрегор также подписал фотографию: «Берегись! Это сутенер Gucci на своей яхте Lamborghini».

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

До битвы с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов дважды защитил чемпионский пояс UFC, победив Дастина Порье и Конора Макгрегора.