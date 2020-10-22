Nevasport представляет краткое и емкое превью третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Полные заявки по участникам, как всегда, пока неизвестны, однако те данные, которые уже есть, уже интригуют.

Расписание этапа в инфографике доступно здесь.

Потери этапа: Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, зрители

Виктория Синицина не успела восстановиться от травмы колена после того, как они с Никитой Кацалаповым прервали выступление на втором этапе КР в Москве. У Виктории обнаружено воспаление коленного сухожилия, и пара решила пропустить этап и спокойно восстановится. У Дмитрия Козловского — коронавирус, поэтому они с Александрой Бойковой пропускают этап, а также на трибунах сочинской арены не будет зрителей: из-за ухудшения ситуации с пандемией увидеть воочию турнир не получится.

Мужской турнир: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Артем Лежеев, Илья Яблоков

В Сочи на одном люду сойдутся три поколения мужского фигурного катания: только что победивший на ЧМ среди юниоров Андрей Мозалев, чемпион Европы Дмитрий Алиев, вновь взобравшийся на олимп в прошлом сезоне и Михаил Коляда, который прошел уже девять взрослых сезонов и обретает нового себя под руководством Алексея Мишина.

Женский турнир: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Нугуманова, Станислава Константинова, Дарья Усачева

Насыщенными получатся и соревнования в женском одиночном: в Сочи пожаловали главные звезды группы Алексея Мишина, которым будут противостоять Анна Щербакова и Дарья Усачева из группы Тутберидзе. Присоединятся к ним и петербурженки Елизавета Нугуманова и Станислава Константинова. Любопытно, как на этом этапе будут вести себя судьи и как строго будут оценивать прокаты участниц — на первых двух получился скандал на скандале.

Парный турнир: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков, Алина Соловьева/Елисей Иванов.

Парный турнир лишился чемпионов России, однако можно будет посмотреть на взрослеющих Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, а также на ближайший резерв сборной России — Алину Пепелеву и Романа Плешкова. Вряд ли в соревнованиях будет интрига, однако это не мешает любоваться выступлениями участников.

Танцевальный турнир: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Снова список без действующих чемпионов России и Европы, а в их отсутствие за победу будут сражаться две очень интересные пары. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро провели сложное межсезонье и вынуждены были оставить обе программы, однако мы все помним, как с ними дуэт зажигал в прошлом сезоне и в том числе отобрался на чемпионат Европы. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин тем временем уже выиграли этап КР в Сызрани с весьма неплохими баллами и претендуют на победу в Сочи.