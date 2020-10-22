Российская фигуристка Анна Погорилая станет мамой.

По словам Погорилой, она всегда знала, что хочет детей, и сейчас не испытывает никакого дискомфорта. Фигуристка отметила, даже режим дня у нее остался почти таким же, только стала больше отдыхать и больше следить за собой.

«Сейчас я на диете, которую мне прописал врач, – для поддержания здоровья. Ведь ребенок забирает необходимые вещества из моего организма. На протяжении всей беременности придерживаюсь сбалансированного питания и активно гуляю на свежем воздухе. Очень редко могу позаниматься йогой или качаюсь», – сказала Погорилая, слова которой приводит Starhit.

Отметим, Анна Погорилая замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским.

Пока Погорилая не завершала спортивную карьеру, однако она с 2018 года не участвует в соревнованиях и постепенно переходит к тренерской работе, занимаясь с юными фигуристами.