Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на слова российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По словам Фергюсона, он ощущает страх в голосе Нурмагомедова, когда россиянин думает, что должен говорить плохие вещи о людях.

«Он не может вбить это дерьмо мне в голову. Я буду драться с Хабибом в тот или иной момент. Он увидит меня прежде, чем завершит карьеру. Мы сделаем это. К черту всех, кто списывает меня со счетов после одного поражения», — сказал Фергюсон, слова которого приводит ESPN.

Ранее Хабиб заявил, что Фергюсон никогда не будет прежним после поражения от Джастина Гэтжи.

Напомним, Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были драться в апреле 2020-го, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.