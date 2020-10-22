Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о дебюте бывшего полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

По словам Семина, он очень рад за Миранчука. Тренер отметил, самое важное, что Миранчук воспользовался тем шансом, который ему предоставили.

«Это дает все основания, чтобы его рассматривали как игрока основы. В командах, где высокая конкуренция, всегда важно пользоваться шансом, который тебе дают. А «Аталанта» именно такая команда и есть», — сказал Семин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Алексей Миранчук отличился забитым мячом в дебютном матче за «Аталанту». Россиянин вышел на поле на 80-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» и забил уже через девять минут.