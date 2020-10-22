Французский пилот «Хаас» Ромен Грожан объявил, что покинет команду «Формулы-1» по окончании нынешнего сезона.

По словам Грожана, он был с командой «Хаас» с первого дня, и за пять лет, в течение которых были взлеты и падения, пилот набрал 110 очков в 92 гонках, но это путешествие стоило того.

«Надеюсь, что также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость. Больше, чем одна из безумных первых гонок в 2016 году или 4-е место место на Гран-при Австрии в 2018 году. Я желаю команде всего наилучшего в будущем», — написал Грожан в своем Instagram.

Ранее Ромен Грожан заявил, что ему будет интересно попробовать себя за рулём гиперкаров в Ле-Мане и WEC. Он также отметил, что считает хорошим вариантом «Формулу-Е».