Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, что нарушил правила во время поединка с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В Twitter ирландец вспомнил о запрещенном ударе и обратился к рефери Джону Маккарти с предложением легализовать подобную технику.

«Колено в глазницу было не по правилам. Из этой позиции, хотя и красиво. Никогда раньше не видел удара. Как и многие мои удары. Я использовал ногу, занятую защитой от прохода в маунт, как направляющую для удара. Точно в глазницу. Вмазал!» — написал Макгрегор.

Напомним, Конор Макгрегор проиграл поединок Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229. Бой был второй защитой пояса для россиянина, который победил ирландца удушением в четвертом раунде.