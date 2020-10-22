Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал, к какому выводу пришел вместе с Павлом Мамаевым по поводу их общения.

По словам Кокорина, они с Мамаевым уже анализировали это и решили, что к неприятностям приводит не сам факт, когда они вместе, а когда футболисты вместе и выпивают.

«Нам нельзя выпивать. Паша сейчас вообще перестал пить. Когда мы сейчас вместе встречаемся, то все нормально», — сказал Кокорин, слова которого приводит Peopletalk.

Напомним, Кокорин и Мамаев были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли осенью 2018 года. Футболисты отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию. Осенью 2019 года они вышли на свободу по УДО.

Летом 2020-го Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.