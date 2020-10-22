Россиянка Евгения Медведева в «сториз» своего Instagram показала подарки от болельщиков, среди которых выделяется укулеле с авторским дизайном известной поп-певицы Билли Айлиш.

Музыкальный инструмент украшен фирменным логотипом Айлиш.

В начале 2020 года на Гран-при в Москве Медведева представила показательный номер под песню Айлиш idontwannabeyouanymore.

Ранее сообщалось, что Медведева начала восстановление прыжков после паузы в тренировках, связанной с защемлением нерва между двух позвонков в спине.

Напомним, из-за травмы спины Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России в Москве, который состоялся с 10 по 13 октября на арене «Мегаспорт». Еще чуть раньше спортсменка не выступила на первом этапе Кубка России в Сызрани.