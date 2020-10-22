После матчей в октябре сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, команда Станислава Черчесова опустилась с 32-го на 34-е место. Первая четверка национальных команд осталась без изменений – на первом месте сборная Бельгии, а следом идут команды Франции, Бразилии и Англии.

Напомним, сборная России, провела товарищеский матч против команды Швеции, уступив 1:2, а также сыграла вничью с Турцией со счетом 1:1 и Венгрией со счетом 0:0 в Лиге наций.

Отметим, следующее обновление рейтинга ФИФА планируется 26 ноября. К этому моменту сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Молдавии в Кишиневе, а также выездные матчи Лиги наций с командами Турции и Сербии.