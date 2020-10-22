Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал часто встречающееся мнение о том, что футболисты содержатся на деньги налогоплательщиков.

По словам Кокорина, народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержатся футболисты.

«Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма», — заявил Кокорин, слова которого приводит Peopletalk.

Футболист отметил, это стереотип, который сложился, что футболист содержатся на деньги налогоплательщиков.

Напомним, Кокорин и Мамаев были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли осенью 2018 года. Футболисты отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию. Осенью 2019 года они вышли на свободу по УДО.

Летом 2020-го Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.

Ранее Кокорин рассказал, к какому выводу пришел вместе с Павлом Мамаевым по поводу их общения.