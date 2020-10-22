Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О поделился мнением об экс-президенте клуба Сулеймане Керимове.

По словам Это’О, Керимов — один из лучших президентов, которых камерунец когда-либо видел в своей карьере. Нападающий отметил, что видел он многих и гордится, что может назвать Керимова своим другом.

«Это великий мужчина. Он отдавал всего себя ради «Анжи», шел навстречу мечте. Керимов попадал в сложные ситуации, но всегда выходил из них с честью. Страсть — вот что движет этим замечательным человеком», — сказал Это’О, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Это’О выступал в составе «Анжи» с 2011 по 2013 год. За это время камерунец в составе команды стал бронзовым призером чемпионата России, провел 73 матча и забил 36 голов.