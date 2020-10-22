Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

По словам Слуцкого, матч с «Зенитом» для любого российского клуба — это серьезный тест на профпригодность, так как что «Зенит» является фаворитом чемпионата России.

«Поэтому для нашей молодой команды это будет очень интересный большой матч. Мы его ждем с нетерпением», — сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба «Рубина».

Отметим, матч между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 24 октября в Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

В данный момент команды Леонида Слуцкого занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, подопечные Сергея Семака идут на первой строчке с 24 баллами.